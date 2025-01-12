سعر Toki (TOKI)
سعر Toki (TOKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.13M. يتم تحديث سعر TOKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Toki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 699.32K
- تغيير سعر Toki خلال اليوم هو +50.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر Toki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Toki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Toki مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Toki مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+50.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Toki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.58%
+50.18%
+9.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TOKI, the Dragon featured in The Night Riders book by Matt Furie. Toki the Dragon, a creation by Matt Furie, is a vibrant and loyal guardian of the whimsical trio: Mystery, Wat and Hoodrat. With scales shimmering in hues of yellow sapphire and ruby, Toki is as enchanting as he is formidable. He stands as a fierce protector of his friends, blending his playful spirit with unwavering courage. Whether soaring through the skies or unleashing his fiery breath, Toki ensures the safety of his companions, defending their magical world against any threat. His bond with Mystery, Hoodrat, and Wat is unbreakable, and together, they embark on adventures filled with humor, heart, and the charm of Furie's imaginative artistry.
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