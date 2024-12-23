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سعر TN100x (TN100X) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.13M . يتم تحديث سعر TN100X مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق TN100x الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.23K - تغيير سعر TN100x خلال اليوم هو -4.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.32B

أداء سعر TN100x (TN100X) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر TN100x مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر TN100x مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر TN100x مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر TN100x مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.62% 30 يوم $ 0 -38.53% 60 يوم $ 0 +2.77% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر TN100x (TN100X)

اكتشف أحدث تحليلات سعر TN100x: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00583127$ 0.00583127 $ 0.00583127 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -4.62% تغير السعر (7 أيام) -44.70%

معلومات سوق TN100x (TN100X)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: