سعر Tiny Fren (SMOL)
سعر Tiny Fren (SMOL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M. يتم تحديث سعر SMOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tiny Fren الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 75.71K
- تغيير سعر Tiny Fren خلال اليوم هو +12.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 86.22B
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خلال اليوم، كان سعر Tiny Fren مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tiny Fren مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tiny Fren مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tiny Fren مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.54%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tiny Fren: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.96%
+12.54%
-18.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network.
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