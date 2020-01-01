توكنوميكس Tiny Fren (SMOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tiny Fren (SMOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tiny Fren (SMOL) TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network. الموقع الرسمي: https://tinyagents.xyz/tinyfren اشتر SMOL الآن!

توكنوميكس Tiny Fren (SMOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tiny Fren (SMOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 145.04K $ 145.04K $ 145.04K إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 145.04K $ 145.04K $ 145.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003793 $ 0.00003793 $ 0.00003793 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000118 $ 0.00000118 $ 0.00000118 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Tiny Fren (SMOL)

توكنوميكس Tiny Fren (SMOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tiny Fren (SMOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SMOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SMOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SMOL، استكشف السعر المباشر لتوكن SMOL!

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