سعر Tickle (TICKLE)
سعر Tickle (TICKLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TICKLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tickle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10
- تغيير سعر Tickle خلال اليوم هو -3.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Tickle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tickle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tickle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tickle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.06%
|30 يوم
|$ 0
|-23.04%
|60 يوم
|$ 0
|-38.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tickle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-3.06%
-17.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$TICKLE is memecoin that tickle your senses. It was launched via PartyDAO successfully (raising ~40ETH) and aim to be the most adorable and fun community memecoin on Farcaster.
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