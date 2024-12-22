سعر Thumb (THUMB)
سعر Thumb (THUMB) المباشر لليوم هو USD 0.00643842. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M. يتم تحديث سعر THUMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Thumb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.29K
- تغيير سعر Thumb خلال اليوم هو +1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 206.90M
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خلال اليوم، كان سعر Thumb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thumb مقابل USD هو $ +0.0032758397 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thumb مقابل USD هو $ +0.0013994092 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thumb مقابل USD هو $ +0.00065672376629583 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.08%
|30 يوم
|$ +0.0032758397
|+50.88%
|60 يوم
|$ +0.0013994092
|+21.74%
|90 يوم
|$ +0.00065672376629583
|+11.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Thumb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.60%
+1.08%
+119.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.
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