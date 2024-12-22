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سعر Thumb (THUMB) المباشر لليوم هو USD 0.00643842 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M . يتم تحديث سعر THUMB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Thumb الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.29K - تغيير سعر Thumb خلال اليوم هو +1.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 206.90M

أداء سعر Thumb (THUMB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thumb مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Thumb مقابل USD هو $ +0.0032758397 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Thumb مقابل USD هو $ +0.0013994092 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Thumb مقابل USD هو $ +0.00065672376629583 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.08% 30 يوم $ +0.0032758397 +50.88% 60 يوم $ +0.0013994092 +21.74% 90 يوم $ +0.00065672376629583 +11.36%

تحليل سعر Thumb (THUMB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Thumb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00624996$ 0.00624996 $ 0.00624996 24 ساعة مرتفع $ 0.00678869$ 0.00678869 $ 0.00678869 عالية طوال الوقت $ 0.01350546$ 0.01350546 $ 0.01350546 تغير السعر (1 ساعة) +0.60% تغير السعر (1يوم) +1.08% تغير السعر (7 أيام) +119.84%

معلومات سوق Thumb (THUMB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: