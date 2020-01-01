توكنوميكس Thumb (THUMB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Thumb (THUMB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Thumb (THUMB) thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8. الموقع الرسمي: https://thumb.fun اشتر THUMB الآن!

توكنوميكس Thumb (THUMB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Thumb (THUMB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 345.30K $ 345.30K $ 345.30K إجمالي العرض: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M العرض المتداول: $ 206.89M $ 206.89M $ 206.89M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 345.30K $ 345.30K $ 345.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01350546 $ 0.01350546 $ 0.01350546 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00109283 $ 0.00109283 $ 0.00109283 السعر الحالي: $ 0.00166104 $ 0.00166104 $ 0.00166104 معرفة المزيد عن سعر Thumb (THUMB)

توكنوميكس Thumb (THUMB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Thumb (THUMB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن THUMB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن THUMB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس THUMB، استكشف السعر المباشر لتوكن THUMB!

توقعات سعر THUMB هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه THUMB؟ تجمع صفحة توقعات أسعار THUMB الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر THUMB الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!