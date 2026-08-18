سعر The Lion اليوم

السعر المباشر لمشروع The Lion (LION) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.23% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LION الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LION.

يحتل The Lion حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 161,546، مع عرض متداول قدره 999.67M LION. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LION بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00921415، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LION بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-11.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.23K.

معلومات سوق The Lion (LION)

القيمة السوقية $ 161.55K$ 161.55K $ 161.55K الحجم (24 ساعة) $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 161.55K$ 161.55K $ 161.55K إمداد دورة التداول 999.67M 999.67M 999.67M إجمالي العرض 999,669,525.419894 999,669,525.419894 999,669,525.419894

القيمة السوقية الحالية لـ The Lion هي $ 161.55K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.23K. العرض المتداول لـ LION يبلغ 999.67M، مع إجمالي عرض 999669525.419894. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 161.55K.