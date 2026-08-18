سعر The Invincible Game Token اليوم

السعر المباشر لمشروع The Invincible Game Token (IGGT) اليوم هو $ 0.01210479، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IGGT الحالي إلى USD هو $ 0.01210479 لكل IGGT.

يحتل The Invincible Game Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 146,212، مع عرض متداول قدره 11.94M IGGT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IGGT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.063498، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IGGT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 46.92K.

معلومات سوق The Invincible Game Token (IGGT)

القيمة السوقية $ 146.21K$ 146.21K $ 146.21K الحجم (24 ساعة) $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.10M$ 12.10M $ 12.10M إمداد دورة التداول 11.94M 11.94M 11.94M إجمالي العرض 999,999,872.792214 999,999,872.792214 999,999,872.792214

القيمة السوقية الحالية لـ The Invincible Game Token هي $ 146.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 46.92K. العرض المتداول لـ IGGT يبلغ 11.94M، مع إجمالي عرض 999999872.792214. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.10M.