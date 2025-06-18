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سعر The DUB Token (DUB) المباشر لليوم هو USD 0,00107654 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 369,08K . يتم تحديث سعر DUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The DUB Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر The DUB Token خلال اليوم هو -%6,78 - لديه عرض متداول بقيمة USD 342,46M

أداء سعر The DUB Token (DUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The DUB Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The DUB Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The DUB Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The DUB Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -%6,78 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The DUB Token (DUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The DUB Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0,00102187$ 0,00102187 $ 0,00102187 24 ساعة مرتفع $ 0,00115492$ 0,00115492 $ 0,00115492 عالية طوال الوقت $ 0,00245314$ 0,00245314 $ 0,00245314 تغير السعر (1 ساعة) -%0,07 تغير السعر (1يوم) -%6,78 تغير السعر (7 أيام) -%42,73

معلومات سوق The DUB Token (DUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: