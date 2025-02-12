سعر The Dons (DONS)
سعر The Dons (DONS) المباشر لليوم هو USD 0.00003834. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DONS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Dons الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65
- تغيير سعر The Dons خلال اليوم هو +3.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر The Dons مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Dons مقابل USD هو $ -0.0000179240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Dons مقابل USD هو $ -0.0000157180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Dons مقابل USD هو $ -0.00002548235005994621 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.34%
|30 يوم
|$ -0.0000179240
|-46.75%
|60 يوم
|$ -0.0000157180
|-40.99%
|90 يوم
|$ -0.00002548235005994621
|-39.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Dons: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
+3.34%
+3.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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