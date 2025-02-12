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سعر The Dons (DONS) المباشر لليوم هو USD 0.00003834 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DONS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Dons الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.65 - تغيير سعر The Dons خلال اليوم هو +3.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر The Dons (DONS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Dons مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Dons مقابل USD هو $ -0.0000179240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Dons مقابل USD هو $ -0.0000157180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Dons مقابل USD هو $ -0.00002548235005994621 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.34% 30 يوم $ -0.0000179240 -46.75% 60 يوم $ -0.0000157180 -40.99% 90 يوم $ -0.00002548235005994621 -39.92%

تحليل سعر The Dons (DONS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Dons: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003708$ 0.00003708 $ 0.00003708 24 ساعة مرتفع $ 0.00003927$ 0.00003927 $ 0.00003927 عالية طوال الوقت $ 0.00123335$ 0.00123335 $ 0.00123335 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) +3.34% تغير السعر (7 أيام) +3.63%

معلومات سوق The Dons (DONS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: