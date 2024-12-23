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سعر The Balkan Dwarf ($KEKEC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.37M . يتم تحديث سعر $KEKEC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق The Balkan Dwarf الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 528.61K - تغيير سعر The Balkan Dwarf خلال اليوم هو -2.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 39.06B

أداء سعر The Balkan Dwarf ($KEKEC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر The Balkan Dwarf مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر The Balkan Dwarf مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر The Balkan Dwarf مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر The Balkan Dwarf مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.63% 30 يوم $ 0 -45.62% 60 يوم $ 0 -4.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر The Balkan Dwarf ($KEKEC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر The Balkan Dwarf: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00123842$ 0.00123842 $ 0.00123842 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) -2.63% تغير السعر (7 أيام) -39.88%

معلومات سوق The Balkan Dwarf ($KEKEC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: