سعر The Balkan Dwarf ($KEKEC)
سعر The Balkan Dwarf ($KEKEC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.37M. يتم تحديث سعر $KEKEC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق The Balkan Dwarf الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 528.61K
- تغيير سعر The Balkan Dwarf خلال اليوم هو -2.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 39.06B
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خلال اليوم، كان سعر The Balkan Dwarf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر The Balkan Dwarf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر The Balkan Dwarf مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر The Balkan Dwarf مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.63%
|30 يوم
|$ 0
|-45.62%
|60 يوم
|$ 0
|-4.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر The Balkan Dwarf: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-2.63%
-39.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication.
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