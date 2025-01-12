سعر test token please ignore (TEST)
سعر test token please ignore (TEST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.56K. يتم تحديث سعر TEST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق test token please ignore الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.60
- تغيير سعر test token please ignore خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.55M
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خلال اليوم، كان سعر test token please ignore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر test token please ignore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر test token please ignore مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر test token please ignore مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-46.50%
|60 يوم
|$ 0
|-61.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر test token please ignore: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-0.10%
-29.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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