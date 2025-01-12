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سعر test token please ignore (TEST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.56K . يتم تحديث سعر TEST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق test token please ignore الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.60 - تغيير سعر test token please ignore خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.55M

أداء سعر test token please ignore (TEST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر test token please ignore مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر test token please ignore مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر test token please ignore مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر test token please ignore مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.10% 30 يوم $ 0 -46.50% 60 يوم $ 0 -61.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر test token please ignore (TEST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر test token please ignore: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) -29.08%

معلومات سوق test token please ignore (TEST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: