احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BARON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BARON.

سعر Terminalius Maximus (BARON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.80K . يتم تحديث سعر BARON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Terminalius Maximus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 499.79 - تغيير سعر Terminalius Maximus خلال اليوم هو -3.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.15M

أداء سعر Terminalius Maximus (BARON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Terminalius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Terminalius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Terminalius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Terminalius Maximus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.90% 30 يوم $ 0 -48.04% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Terminalius Maximus (BARON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Terminalius Maximus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01134729$ 0.01134729 $ 0.01134729 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -3.90% تغير السعر (7 أيام) -23.41%

معلومات سوق Terminalius Maximus (BARON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: