سعر Tectonic (TONIC)
سعر Tectonic (TONIC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.36M. يتم تحديث سعر TONIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tectonic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.75K
- تغيير سعر Tectonic خلال اليوم هو -3.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 258.05T
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خلال اليوم، كان سعر Tectonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tectonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tectonic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tectonic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.04%
|30 يوم
|$ 0
|-32.03%
|60 يوم
|$ 0
|+11.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tectonic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-3.04%
-13.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tectonic is a decentralised non-custodial algorithmic-based money market protocol that allows users to participate as liquidity suppliers or borrowers. Suppliers provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers are able to borrow liquidity in an over-collateralized fashion.
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