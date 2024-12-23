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سعر Tarot V1 (TAROT) المباشر لليوم هو USD 0.00251089 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.74K . يتم تحديث سعر TAROT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Tarot V1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.48 - تغيير سعر Tarot V1 خلال اليوم هو -91.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 65.61M

أداء سعر Tarot V1 (TAROT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Tarot V1 مقابل USD هو $ -0.027745045501097892 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Tarot V1 مقابل USD هو $ +0.0001330929 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Tarot V1 مقابل USD هو $ -0.0023188312 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Tarot V1 مقابل USD هو $ -0.003420627078214653 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.027745045501097892 -91.70% 30 يوم $ +0.0001330929 +5.30% 60 يوم $ -0.0023188312 -92.35% 90 يوم $ -0.003420627078214653 -57.66%

تحليل سعر Tarot V1 (TAROT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Tarot V1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00232191$ 0.00232191 $ 0.00232191 24 ساعة مرتفع $ 0.03025594$ 0.03025594 $ 0.03025594 عالية طوال الوقت $ 4.1$ 4.1 $ 4.1 تغير السعر (1 ساعة) +6.10% تغير السعر (1يوم) -91.70% تغير السعر (7 أيام) -30.53%

معلومات سوق Tarot V1 (TAROT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: