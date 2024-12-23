سعر Tarot V1 (TAROT)
سعر Tarot V1 (TAROT) المباشر لليوم هو USD 0.00251089. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.74K. يتم تحديث سعر TAROT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Tarot V1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.48
- تغيير سعر Tarot V1 خلال اليوم هو -91.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 65.61M
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خلال اليوم، كان سعر Tarot V1 مقابل USD هو $ -0.027745045501097892 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Tarot V1 مقابل USD هو $ +0.0001330929 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Tarot V1 مقابل USD هو $ -0.0023188312 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Tarot V1 مقابل USD هو $ -0.003420627078214653 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.027745045501097892
|-91.70%
|30 يوم
|$ +0.0001330929
|+5.30%
|60 يوم
|$ -0.0023188312
|-92.35%
|90 يوم
|$ -0.003420627078214653
|-57.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Tarot V1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.10%
-91.70%
-30.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards.
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