معلومات سعر TAOCat by Virtuals (TAOCAT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.083718$ 0.083718 $ 0.083718 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -4.70% تغير السعر (1يوم) +10.04% تغير السعر (7 أيام) +11.35% تغير السعر (7 أيام) +11.35%

سعر TAOCat by Virtuals (TAOCAT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TAOCAT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTAOCAT على الإطلاق هو $ 0.083718، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TAOCAT -4.70% على مدار الساعة الماضية، +10.04% على مدار 24 ساعة، و +11.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

القيمة السوقية $ 446.39K$ 446.39K $ 446.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 446.39K$ 446.39K $ 446.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ TAOCat by Virtuals هي $ 446.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TAOCAT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 446.39K.