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سعر Synthswap (SYNTH) المباشر لليوم هو USD 0.723866 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.34K . يتم تحديث سعر SYNTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Synthswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 537.98 - تغيير سعر Synthswap خلال اليوم هو -1.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 199.49K

أداء سعر Synthswap (SYNTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Synthswap مقابل USD هو $ -0.0144302395131697 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Synthswap مقابل USD هو $ -0.1669068506 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Synthswap مقابل USD هو $ +0.1116315742 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Synthswap مقابل USD هو $ -0.295876590955067 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0144302395131697 -1.95% 30 يوم $ -0.1669068506 -23.05% 60 يوم $ +0.1116315742 +15.42% 90 يوم $ -0.295876590955067 -29.01%

تحليل سعر Synthswap (SYNTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Synthswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.69386$ 0.69386 $ 0.69386 24 ساعة مرتفع $ 0.754226$ 0.754226 $ 0.754226 عالية طوال الوقت $ 82.91$ 82.91 $ 82.91 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) -1.95% تغير السعر (7 أيام) -31.29%

معلومات سوق Synthswap (SYNTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: