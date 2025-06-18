سعر Synth (SN50)
سعر Synth (SN50) المباشر لليوم هو USD 3.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.59M. يتم تحديث سعر SN50 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Synth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Synth خلال اليوم هو -1.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M
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خلال اليوم، كان سعر Synth مقابل USD هو $ -0.065468028749338 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Synth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Synth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Synth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.065468028749338
|-1.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Synth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-1.75%
-4.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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