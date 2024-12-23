سعر Super OETH (SUPEROETHB)
سعر Super OETH (SUPEROETHB) المباشر لليوم هو USD 3,293.05. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 548.47M. يتم تحديث سعر SUPEROETHB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Super OETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.44M
- تغيير سعر Super OETH خلال اليوم هو -1.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 166.58K
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خلال اليوم، كان سعر Super OETH مقابل USD هو $ -44.892616805347 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Super OETH مقابل USD هو $ -3.1840500450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Super OETH مقابل USD هو $ +1,018.8271896550 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Super OETH مقابل USD هو $ +643.7397600089915 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -44.892616805347
|-1.34%
|30 يوم
|$ -3.1840500450
|-0.09%
|60 يوم
|$ +1,018.8271896550
|+30.94%
|90 يوم
|$ +643.7397600089915
|+24.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Super OETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
-1.34%
-15.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.
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