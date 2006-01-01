توكنوميكس Super OETH (SUPEROETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Super OETH (SUPEROETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Super OETH (SUPEROETH) Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year. الموقع الرسمي: https://www.originprotocol.com/super-oeth اشتر SUPEROETH الآن!

توكنوميكس Super OETH (SUPEROETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Super OETH (SUPEROETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 792.41M $ 792.41M $ 792.41M إجمالي العرض: $ 213.79K $ 213.79K $ 213.79K العرض المتداول: $ 213.78K $ 213.78K $ 213.78K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 792.42M $ 792.42M $ 792.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,099.87 $ 4,099.87 $ 4,099.87 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,312.97 $ 1,312.97 $ 1,312.97 السعر الحالي: $ 3,708.7 $ 3,708.7 $ 3,708.7 معرفة المزيد عن سعر Super OETH (SUPEROETH)

توكنوميكس Super OETH (SUPEROETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Super OETH (SUPEROETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUPEROETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUPEROETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUPEROETH، استكشف السعر المباشر لتوكن SUPEROETH!

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