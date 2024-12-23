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سعر Super Champs (CHAMP) المباشر لليوم هو USD 0.087684 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.55M . يتم تحديث سعر CHAMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Super Champs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 416.06K - تغيير سعر Super Champs خلال اليوم هو -1.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 885.40M

أداء سعر Super Champs (CHAMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Super Champs مقابل USD هو $ -0.00120070670910462 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Champs مقابل USD هو $ +0.3577152342 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Champs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Champs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00120070670910462 -1.35% 30 يوم $ +0.3577152342 +407.96% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Super Champs (CHAMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Champs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.086794$ 0.086794 $ 0.086794 24 ساعة مرتفع $ 0.088885$ 0.088885 $ 0.088885 عالية طوال الوقت $ 0.112798$ 0.112798 $ 0.112798 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -1.35% تغير السعر (7 أيام) -19.28%

معلومات سوق Super Champs (CHAMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: