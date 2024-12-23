سعر Super Champs (CHAMP)
سعر Super Champs (CHAMP) المباشر لليوم هو USD 0.087684. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.55M. يتم تحديث سعر CHAMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Super Champs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 416.06K
- تغيير سعر Super Champs خلال اليوم هو -1.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 885.40M
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خلال اليوم، كان سعر Super Champs مقابل USD هو $ -0.00120070670910462 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Champs مقابل USD هو $ +0.3577152342 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Champs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Champs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00120070670910462
|-1.35%
|30 يوم
|$ +0.3577152342
|+407.96%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Champs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.10%
-1.35%
-19.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Super Champs stands out by merging NFTs with gameplay, featuring high-value characters and collaborations with real-world personalities with massive followings. This combination creates a dynamic platform for community ownership and engagement, while the $CHAMP token unlocks premium experiences and fuels the ecosystem’s growth. With a roadmap that includes celebrity-driven content and expansive media offerings, Super Champs is positioned as a next-generation global media and gaming franchise.
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|1 CHAMP إلى AUD
A$0.13941756
|1 CHAMP إلى GBP
￡0.06927036
|1 CHAMP إلى EUR
€0.0832998
|1 CHAMP إلى USD
$0.087684
|1 CHAMP إلى MYR
RM0.39370116
|1 CHAMP إلى TRY
₺3.08559996
|1 CHAMP إلى JPY
¥13.72605336
|1 CHAMP إلى RUB
₽9.01303836
|1 CHAMP إلى INR
₹7.45050948
|1 CHAMP إلى IDR
Rp1,414.25786652
|1 CHAMP إلى PHP
₱5.1382824
|1 CHAMP إلى EGP
￡E.4.46223876
|1 CHAMP إلى BRL
R$0.53311872
|1 CHAMP إلى CAD
C$0.12538812
|1 CHAMP إلى BDT
৳10.43527284
|1 CHAMP إلى NGN
₦135.73307832
|1 CHAMP إلى UAH
₴3.66256068
|1 CHAMP إلى VES
Bs4.471884
|1 CHAMP إلى PKR
Rs24.30863532
|1 CHAMP إلى KZT
₸45.85960884
|1 CHAMP إلى THB
฿3.00580752
|1 CHAMP إلى TWD
NT$2.8584984
|1 CHAMP إلى CHF
Fr0.07803876
|1 CHAMP إلى HKD
HK$0.68130468
|1 CHAMP إلى MAD
.د.م0.87859368