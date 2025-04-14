سعر Supa Pump (SUPA)
سعر Supa Pump (SUPA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.83K. يتم تحديث سعر SUPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Supa Pump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Supa Pump خلال اليوم هو -1.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M
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خلال اليوم، كان سعر Supa Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Supa Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Supa Pump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Supa Pump مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.67%
|30 يوم
|$ 0
|+77.17%
|60 يوم
|$ 0
|-34.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Supa Pump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.50%
-1.67%
+34.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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