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سعر Supa Pump (SUPA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.83K . يتم تحديث سعر SUPA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Supa Pump الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Supa Pump خلال اليوم هو -1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M

أداء سعر Supa Pump (SUPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Supa Pump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Supa Pump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Supa Pump مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Supa Pump مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.67% 30 يوم $ 0 +77.17% 60 يوم $ 0 -34.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Supa Pump (SUPA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Supa Pump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.50% تغير السعر (1يوم) -1.67% تغير السعر (7 أيام) +34.17%

معلومات سوق Supa Pump (SUPA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: