سعر SUI Agents اليوم

السعر المباشر لمشروع SUI Agents (SUIAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUIAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUIAI.

يحتل SUI Agents حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,731.93، مع عرض متداول قدره 66.79M SUIAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUIAI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.375199، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUIAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.08.

معلومات سوق SUI Agents (SUIAI)

القيمة السوقية $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K الحجم (24 ساعة) $ 5.08$ 5.08 $ 5.08 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K إمداد دورة التداول 66.79M 66.79M 66.79M إجمالي العرض 66,785,500.0 66,785,500.0 66,785,500.0

القيمة السوقية الحالية لـ SUI Agents هي $ 14.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.08. العرض المتداول لـ SUIAI يبلغ 66.79M، مع إجمالي عرض 66785500.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.73K.