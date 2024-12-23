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سعر Stride Staked Injective (STINJ) المباشر لليوم هو USD 27.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 491.84K . يتم تحديث سعر STINJ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stride Staked Injective الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.65K - تغيير سعر Stride Staked Injective خلال اليوم هو -0.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.99K

أداء سعر Stride Staked Injective (STINJ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Injective مقابل USD هو $ -0.14064027086023 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Injective مقابل USD هو $ -5.9253119640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Injective مقابل USD هو $ +0.5373901160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Injective مقابل USD هو $ -2.175047514056277 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.14064027086023 -0.50% 30 يوم $ -5.9253119640 -21.57% 60 يوم $ +0.5373901160 +1.96% 90 يوم $ -2.175047514056277 -7.33%

تحليل سعر Stride Staked Injective (STINJ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Injective: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 26.93$ 26.93 $ 26.93 24 ساعة مرتفع $ 28.47$ 28.47 $ 28.47 عالية طوال الوقت $ 62.85$ 62.85 $ 62.85 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) -0.50% تغير السعر (7 أيام) -28.98%

معلومات سوق Stride Staked Injective (STINJ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: