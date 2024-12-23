سعر Stride Staked Injective (STINJ)
سعر Stride Staked Injective (STINJ) المباشر لليوم هو USD 27.47. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 491.84K. يتم تحديث سعر STINJ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stride Staked Injective الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.65K
- تغيير سعر Stride Staked Injective خلال اليوم هو -0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.99K
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خلال اليوم، كان سعر Stride Staked Injective مقابل USD هو $ -0.14064027086023 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stride Staked Injective مقابل USD هو $ -5.9253119640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stride Staked Injective مقابل USD هو $ +0.5373901160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stride Staked Injective مقابل USD هو $ -2.175047514056277 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.14064027086023
|-0.50%
|30 يوم
|$ -5.9253119640
|-21.57%
|60 يوم
|$ +0.5373901160
|+1.96%
|90 يوم
|$ -2.175047514056277
|-7.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stride Staked Injective: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-0.50%
-28.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.
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