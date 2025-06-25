سعر Strawberry AI (BERRY)
سعر Strawberry AI (BERRY) المباشر لليوم هو USD 0.04221159. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.23M. يتم تحديث سعر BERRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Strawberry AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Strawberry AI خلال اليوم هو +42.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Strawberry AI مقابل USD هو $ +0.01259389 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Strawberry AI مقابل USD هو $ -0.0124460957 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Strawberry AI مقابل USD هو $ -0.0221423596 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Strawberry AI مقابل USD هو $ -0.03844663792352947 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01259389
|+42.52%
|30 يوم
|$ -0.0124460957
|-29.48%
|60 يوم
|$ -0.0221423596
|-52.45%
|90 يوم
|$ -0.03844663792352947
|-47.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Strawberry AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+42.52%
+8.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Strawberry AI - Connecting agents to DeFAI Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI). Multi-agent collaboration [2] in Strawberry AI involves multiple agents working together to achieve complex goals. This collaboration can take various forms depending on the nature and requirements of the tasks. Effective collaboration ensures that tasks are completed efficiently and accurately.
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