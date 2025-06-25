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سعر Strawberry AI (BERRY) المباشر لليوم هو USD 0.04221159 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.23M . يتم تحديث سعر BERRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Strawberry AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Strawberry AI خلال اليوم هو +42.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Strawberry AI (BERRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Strawberry AI مقابل USD هو $ +0.01259389 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Strawberry AI مقابل USD هو $ -0.0124460957 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Strawberry AI مقابل USD هو $ -0.0221423596 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Strawberry AI مقابل USD هو $ -0.03844663792352947 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01259389 +42.52% 30 يوم $ -0.0124460957 -29.48% 60 يوم $ -0.0221423596 -52.45% 90 يوم $ -0.03844663792352947 -47.66%

تحليل سعر Strawberry AI (BERRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Strawberry AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0296177$ 0.0296177 $ 0.0296177 24 ساعة مرتفع $ 0.04237775$ 0.04237775 $ 0.04237775 عالية طوال الوقت $ 0.543873$ 0.543873 $ 0.543873 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +42.52% تغير السعر (7 أيام) +8.20%

معلومات سوق Strawberry AI (BERRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: