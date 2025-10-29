معلومات سعر stockcoin (STOCKCOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00343173$ 0.00343173 $ 0.00343173 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.54% تغير السعر (1يوم) +3.62% تغير السعر (7 أيام) +4.76% تغير السعر (7 أيام) +4.76%

سعر stockcoin (STOCKCOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STOCKCOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTOCKCOIN على الإطلاق هو $ 0.00343173، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STOCKCOIN -0.54% على مدار الساعة الماضية، +3.62% على مدار 24 ساعة، و +4.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق stockcoin (STOCKCOIN)

القيمة السوقية $ 215.82K$ 215.82K $ 215.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 215.82K$ 215.82K $ 215.82K إمداد دورة التداول 999.21M 999.21M 999.21M إجمالي العرض 999,207,300.992187 999,207,300.992187 999,207,300.992187

