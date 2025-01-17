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سعر Station This (MS2) المباشر لليوم هو USD 0.00183905 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M . يتم تحديث سعر MS2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Station This الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.95K - تغيير سعر Station This خلال اليوم هو -6.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 944.19M

أداء سعر Station This (MS2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Station This مقابل USD هو $ -0.000134132067880477 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Station This مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Station This مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Station This مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000134132067880477 -6.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Station This (MS2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Station This: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00184384$ 0.00184384 $ 0.00184384 24 ساعة مرتفع $ 0.0022149$ 0.0022149 $ 0.0022149 عالية طوال الوقت $ 0.00287702$ 0.00287702 $ 0.00287702 تغير السعر (1 ساعة) -2.41% تغير السعر (1يوم) -6.79% تغير السعر (7 أيام) +27.30%

معلومات سوق Station This (MS2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: