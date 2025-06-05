سعر SpineDAO Token (SPINE)
سعر SpineDAO Token (SPINE) المباشر لليوم هو USD 0.00737659. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.31M. يتم تحديث سعر SPINE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SpineDAO Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SpineDAO Token خلال اليوم هو -4.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 313.65M
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خلال اليوم، كان سعر SpineDAO Token مقابل USD هو $ -0.000364003865394762 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SpineDAO Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SpineDAO Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SpineDAO Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000364003865394762
|-4.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SpineDAO Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.27%
-4.70%
-13.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.
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