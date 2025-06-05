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سعر SpineDAO Token (SPINE) المباشر لليوم هو USD 0.00737659 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.31M . يتم تحديث سعر SPINE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SpineDAO Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SpineDAO Token خلال اليوم هو -4.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 313.65M

أداء سعر SpineDAO Token (SPINE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SpineDAO Token مقابل USD هو $ -0.000364003865394762 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SpineDAO Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SpineDAO Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SpineDAO Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000364003865394762 -4.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SpineDAO Token (SPINE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SpineDAO Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00722992$ 0.00722992 $ 0.00722992 24 ساعة مرتفع $ 0.00777632$ 0.00777632 $ 0.00777632 عالية طوال الوقت $ 0.00920029$ 0.00920029 $ 0.00920029 تغير السعر (1 ساعة) +1.27% تغير السعر (1يوم) -4.70% تغير السعر (7 أيام) -13.07%

معلومات سوق SpineDAO Token (SPINE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: