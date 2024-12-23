سعر Spectre AI (SPECTRE)
سعر Spectre AI (SPECTRE) المباشر لليوم هو USD 3.49. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.87M. يتم تحديث سعر SPECTRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spectre AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.62K
- تغيير سعر Spectre AI خلال اليوم هو -7.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.98M
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خلال اليوم، كان سعر Spectre AI مقابل USD هو $ -0.290897274968373 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spectre AI مقابل USD هو $ +2.3140563660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spectre AI مقابل USD هو $ +5.2359000710 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spectre AI مقابل USD هو $ +1.1492645607319456 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.290897274968373
|-7.68%
|30 يوم
|$ +2.3140563660
|+66.31%
|60 يوم
|$ +5.2359000710
|+150.03%
|90 يوم
|$ +1.1492645607319456
|+49.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spectre AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.49%
-7.68%
-38.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.
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฿119.6372
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