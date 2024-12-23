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سعر Spectre AI (SPECTRE) المباشر لليوم هو USD 3.49 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.87M . يتم تحديث سعر SPECTRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spectre AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.62K - تغيير سعر Spectre AI خلال اليوم هو -7.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.98M

أداء سعر Spectre AI (SPECTRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spectre AI مقابل USD هو $ -0.290897274968373 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spectre AI مقابل USD هو $ +2.3140563660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spectre AI مقابل USD هو $ +5.2359000710 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spectre AI مقابل USD هو $ +1.1492645607319456 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.290897274968373 -7.68% 30 يوم $ +2.3140563660 +66.31% 60 يوم $ +5.2359000710 +150.03% 90 يوم $ +1.1492645607319456 +49.10%

تحليل سعر Spectre AI (SPECTRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spectre AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.49$ 3.49 $ 3.49 24 ساعة مرتفع $ 3.93$ 3.93 $ 3.93 عالية طوال الوقت $ 7.09$ 7.09 $ 7.09 تغير السعر (1 ساعة) -3.49% تغير السعر (1يوم) -7.68% تغير السعر (7 أيام) -38.71%

معلومات سوق Spectre AI (SPECTRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: