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سعر SOLENG (SOLENG) المباشر لليوم هو USD 0.00746442 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.48M . يتم تحديث سعر SOLENG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SOLENG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 582.99K - تغيير سعر SOLENG خلال اليوم هو +8.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.41M

أداء سعر SOLENG (SOLENG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SOLENG مقابل USD هو $ +0.00055909 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SOLENG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SOLENG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SOLENG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00055909 +8.10% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SOLENG (SOLENG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SOLENG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00567325$ 0.00567325 $ 0.00567325 24 ساعة مرتفع $ 0.00783101$ 0.00783101 $ 0.00783101 عالية طوال الوقت $ 0.00783101$ 0.00783101 $ 0.00783101 تغير السعر (1 ساعة) +1.55% تغير السعر (1يوم) +8.10% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق SOLENG (SOLENG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: