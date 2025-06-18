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سعر SOL DRIP (DRIP) المباشر لليوم هو USD 0.00023807 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 224.34K . يتم تحديث سعر DRIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SOL DRIP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SOL DRIP خلال اليوم هو +1.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 944.01M

أداء سعر SOL DRIP (DRIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SOL DRIP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SOL DRIP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SOL DRIP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SOL DRIP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SOL DRIP (DRIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SOL DRIP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00021698$ 0.00021698 $ 0.00021698 24 ساعة مرتفع $ 0.00026925$ 0.00026925 $ 0.00026925 عالية طوال الوقت $ 0.0003648$ 0.0003648 $ 0.0003648 تغير السعر (1 ساعة) -0.91% تغير السعر (1يوم) +1.72% تغير السعر (7 أيام) -27.16%

معلومات سوق SOL DRIP (DRIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: