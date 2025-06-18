سعر SOL DRIP (DRIP)
سعر SOL DRIP (DRIP) المباشر لليوم هو USD 0.00023807. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 224.34K. يتم تحديث سعر DRIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SOL DRIP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SOL DRIP خلال اليوم هو +1.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 944.01M
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خلال اليوم، كان سعر SOL DRIP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SOL DRIP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SOL DRIP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SOL DRIP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.72%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SOL DRIP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.91%
+1.72%
-27.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.
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€0.0002047402
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$0.00023807
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