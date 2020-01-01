توكنوميكس SOL DRIP (DRIP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SOL DRIP (DRIP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SOL DRIP (DRIP) $DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards. الموقع الرسمي: https://soldrip.me اشتر DRIP الآن!

توكنوميكس SOL DRIP (DRIP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SOL DRIP (DRIP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 116.31K $ 116.31K $ 116.31K إجمالي العرض: $ 941.43M $ 941.43M $ 941.43M العرض المتداول: $ 941.43M $ 941.43M $ 941.43M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 116.31K $ 116.31K $ 116.31K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00012425 $ 0.00012425 $ 0.00012425 معرفة المزيد عن سعر SOL DRIP (DRIP)

توكنوميكس SOL DRIP (DRIP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SOL DRIP (DRIP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DRIP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DRIP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DRIP، استكشف السعر المباشر لتوكن DRIP!

توقعات سعر DRIP هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DRIP؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DRIP الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر DRIP الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!