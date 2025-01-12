سعر Sol Bastard (SOBA)
سعر Sol Bastard (SOBA) المباشر لليوم هو USD 0.0060321. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.48M. يتم تحديث سعر SOBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sol Bastard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 238.84K
- تغيير سعر Sol Bastard خلال اليوم هو +3.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 908.44M
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خلال اليوم، كان سعر Sol Bastard مقابل USD هو $ +0.00017707 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sol Bastard مقابل USD هو $ +0.0000531904 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sol Bastard مقابل USD هو $ +0.0027391048 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sol Bastard مقابل USD هو $ +0.0040489611386373884 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017707
|+3.02%
|30 يوم
|$ +0.0000531904
|+0.88%
|60 يوم
|$ +0.0027391048
|+45.41%
|90 يوم
|$ +0.0040489611386373884
|+204.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sol Bastard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+3.02%
-6.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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