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سعر Sol Bastard (SOBA) المباشر لليوم هو USD 0.0060321 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.48M . يتم تحديث سعر SOBA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sol Bastard الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 238.84K - تغيير سعر Sol Bastard خلال اليوم هو +3.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 908.44M

أداء سعر Sol Bastard (SOBA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sol Bastard مقابل USD هو $ +0.00017707 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sol Bastard مقابل USD هو $ +0.0000531904 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sol Bastard مقابل USD هو $ +0.0027391048 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sol Bastard مقابل USD هو $ +0.0040489611386373884 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017707 +3.02% 30 يوم $ +0.0000531904 +0.88% 60 يوم $ +0.0027391048 +45.41% 90 يوم $ +0.0040489611386373884 +204.17%

تحليل سعر Sol Bastard (SOBA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sol Bastard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00585502$ 0.00585502 $ 0.00585502 24 ساعة مرتفع $ 0.00656081$ 0.00656081 $ 0.00656081 عالية طوال الوقت $ 0.0092959$ 0.0092959 $ 0.0092959 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) +3.02% تغير السعر (7 أيام) -6.40%

معلومات سوق Sol Bastard (SOBA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: