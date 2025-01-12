سعر Snowswap (SNOW)
سعر Snowswap (SNOW) المباشر لليوم هو USD 0.25045. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.57K. يتم تحديث سعر SNOW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Snowswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 693.42
- تغيير سعر Snowswap خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 349.66K
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خلال اليوم، كان سعر Snowswap مقابل USD هو $ +0.00025345 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Snowswap مقابل USD هو $ -0.0096896350 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Snowswap مقابل USD هو $ +0.0367023455 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Snowswap مقابل USD هو $ +0.07189858214579883 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00025345
|+0.10%
|30 يوم
|$ -0.0096896350
|-3.86%
|60 يوم
|$ +0.0367023455
|+14.65%
|90 يوم
|$ +0.07189858214579883
|+40.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Snowswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.10%
-15.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Snowswap is a decentralized exchange for swapping wrapped, yield-bearing tokens with minimal slippage. Snowswap supports wrapped token swaps for numerous Defi projects including Harvest finance, Yearn, ANKR, and CREAM. Initially, the focus was stablecoins but has since expanded to include wrapped bitcoin and ethereum 2.0 staking tokens as well.
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￡0.2028645
|1 SNOW إلى EUR
€0.2429365
|1 SNOW إلى USD
$0.25045
|1 SNOW إلى MYR
RM1.1245205
|1 SNOW إلى TRY
₺8.86593
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¥39.4884515
|1 SNOW إلى RUB
₽25.4532335
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₹21.5812765
|1 SNOW إلى IDR
Rp4,105.737048
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₱14.77655
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￡E.12.647725
|1 SNOW إلى BRL
R$1.532754
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C$0.360648
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৳30.6876385
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₦390.1084335
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₴10.6366115
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Bs13.27385
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Rs70.055874
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₸132.793599
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