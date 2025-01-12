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سعر Snowswap (SNOW) المباشر لليوم هو USD 0.25045 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.57K . يتم تحديث سعر SNOW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Snowswap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 693.42 - تغيير سعر Snowswap خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 349.66K

أداء سعر Snowswap (SNOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Snowswap مقابل USD هو $ +0.00025345 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Snowswap مقابل USD هو $ -0.0096896350 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Snowswap مقابل USD هو $ +0.0367023455 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Snowswap مقابل USD هو $ +0.07189858214579883 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00025345 +0.10% 30 يوم $ -0.0096896350 -3.86% 60 يوم $ +0.0367023455 +14.65% 90 يوم $ +0.07189858214579883 +40.27%

تحليل سعر Snowswap (SNOW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Snowswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.237744$ 0.237744 $ 0.237744 24 ساعة مرتفع $ 0.250435$ 0.250435 $ 0.250435 عالية طوال الوقت $ 169.02$ 169.02 $ 169.02 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) -15.39%

معلومات سوق Snowswap (SNOW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: