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سعر Smudge Lord (SMUDGE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SMUDGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smudge Lord الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.63 - تغيير سعر Smudge Lord خلال اليوم هو +1.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Smudge Lord (SMUDGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smudge Lord مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smudge Lord مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smudge Lord مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smudge Lord مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.60% 30 يوم $ 0 -20.12% 60 يوم $ 0 -35.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Smudge Lord (SMUDGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smudge Lord: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.60% تغير السعر (7 أيام) +6.19%

معلومات سوق Smudge Lord (SMUDGE)

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