سعر Smudge Lord (SMUDGE)
سعر Smudge Lord (SMUDGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMUDGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smudge Lord الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.63
- تغيير سعر Smudge Lord خلال اليوم هو +1.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Smudge Lord مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smudge Lord مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smudge Lord مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smudge Lord مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.60%
|30 يوم
|$ 0
|-20.12%
|60 يوم
|$ 0
|-35.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smudge Lord: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.60%
+6.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Smudge ($SMUDGE) is a new ERC20 token based on the popular meme of Smudge Lord the table cat. Smudge's rise to fame came when a video of him was combined with a moment from the Real Housewives of Beverly Hills feauturing Taylor Armstrong. From there a meme legend was born and has been used globally ever since! Tokenomics: Smudge is a decentralized token with 0% Tax with a total supply of 420,690,000,000,000. What this means is Smudge is able to be traded at a 0% buy and sell tax through a DEX on Uniswap. At launch, Smudge burned over 28 eth in liquidity and the contract was renounced. Community: Smudge is a purely community driven project. The main goal of Smudge is to bring people together, share in the fun of the meme, and have fun. Use Case: Smudge is a meme coin intended purely for entertainment. Users can hold it as a collectible or traded as they desire. $SMUDGE has no association with the real Smudge Lord but does look to pay homage to an amazing meme and kitty.
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