احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SU.

سعر Smol Su (SU) المباشر لليوم هو USD 0.132067 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smol Su الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.59 - تغيير سعر Smol Su خلال اليوم هو -3.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Smol Su (SU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smol Su مقابل USD هو $ -0.0054205842042263 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smol Su مقابل USD هو $ -0.0729772791 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smol Su مقابل USD هو $ -0.1056288110 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smol Su مقابل USD هو $ -0.6733656611586228 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0054205842042263 -3.94% 30 يوم $ -0.0729772791 -55.25% 60 يوم $ -0.1056288110 -79.98% 90 يوم $ -0.6733656611586228 -83.60%

تحليل سعر Smol Su (SU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smol Su: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.131264$ 0.131264 $ 0.131264 24 ساعة مرتفع $ 0.140134$ 0.140134 $ 0.140134 عالية طوال الوقت $ 6.55$ 6.55 $ 6.55 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.94% تغير السعر (7 أيام) -41.62%

معلومات سوق Smol Su (SU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: