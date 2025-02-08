سعر Smol Cat (SMOL)
سعر Smol Cat (SMOL) المباشر لليوم هو USD 0.00008372. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smol Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.89K
- تغيير سعر Smol Cat خلال اليوم هو +25.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Smol Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smol Cat مقابل USD هو $ -0.0000318880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smol Cat مقابل USD هو $ -0.0000495239 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smol Cat مقابل USD هو $ -0.0000755292119423664 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+25.14%
|30 يوم
|$ -0.0000318880
|-38.08%
|60 يوم
|$ -0.0000495239
|-59.15%
|90 يوم
|$ -0.0000755292119423664
|-47.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smol Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+25.14%
-14.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Smol was a community takeover that happened 04/21/24 after the Dev left the coin. I am one of the admins helping revive the project and wanted to get the listings up to help the community.
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