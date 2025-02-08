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سعر Smol Cat (SMOL) المباشر لليوم هو USD 0.00008372 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SMOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smol Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.89K - تغيير سعر Smol Cat خلال اليوم هو +25.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Smol Cat (SMOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smol Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smol Cat مقابل USD هو $ -0.0000318880 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smol Cat مقابل USD هو $ -0.0000495239 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smol Cat مقابل USD هو $ -0.0000755292119423664 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +25.14% 30 يوم $ -0.0000318880 -38.08% 60 يوم $ -0.0000495239 -59.15% 90 يوم $ -0.0000755292119423664 -47.42%

تحليل سعر Smol Cat (SMOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smol Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00006612$ 0.00006612 $ 0.00006612 24 ساعة مرتفع $ 0.00009969$ 0.00009969 $ 0.00009969 عالية طوال الوقت $ 0.00133859$ 0.00133859 $ 0.00133859 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +25.14% تغير السعر (7 أيام) -14.72%

معلومات سوق Smol Cat (SMOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: