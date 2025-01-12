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سعر Slopfather (FATHA) المباشر لليوم هو USD 0.00766671 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.67M . يتم تحديث سعر FATHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Slopfather الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35M - تغيير سعر Slopfather خلال اليوم هو -6.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Slopfather (FATHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Slopfather مقابل USD هو $ -0.000502862997780965 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Slopfather مقابل USD هو $ -0.0011596895 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Slopfather مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Slopfather مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000502862997780965 -6.15% 30 يوم $ -0.0011596895 -15.12% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Slopfather (FATHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Slopfather: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00651275$ 0.00651275 $ 0.00651275 24 ساعة مرتفع $ 0.00991711$ 0.00991711 $ 0.00991711 عالية طوال الوقت $ 0.02742492$ 0.02742492 $ 0.02742492 تغير السعر (1 ساعة) -3.10% تغير السعر (1يوم) -6.15% تغير السعر (7 أيام) +61.61%

معلومات سوق Slopfather (FATHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: