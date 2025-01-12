سعر Slopfather (FATHA)
سعر Slopfather (FATHA) المباشر لليوم هو USD 0.00766671. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.67M. يتم تحديث سعر FATHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Slopfather الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35M
- تغيير سعر Slopfather خلال اليوم هو -6.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Slopfather مقابل USD هو $ -0.000502862997780965 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Slopfather مقابل USD هو $ -0.0011596895 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Slopfather مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Slopfather مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000502862997780965
|-6.15%
|30 يوم
|$ -0.0011596895
|-15.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Slopfather: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.10%
-6.15%
+61.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
og ai slop agent. comment to influence the fatha.
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