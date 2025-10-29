معلومات سعر Sigma bnb USD (BNBUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.999459 24 ساعة منخفض $ 0.99988 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.999459 24 ساعة مرتفع $ 0.99988 عالية طوال الوقت $ 1.009 أدنى سعر $ 0.998475 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) -0.03%

سعر Sigma bnb USD (BNBUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.999698. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BNBUSD بين أدنى سعر $ 0.999459 وأعلى سعر $ 0.99988، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBNBUSD على الإطلاق هو $ 1.009، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.998475.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BNBUSD -0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و -0.03% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sigma bnb USD (BNBUSD)

القيمة السوقية $ 2.08M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.08M إمداد دورة التداول 2.08M إجمالي العرض 2,082,469.16442355

القيمة السوقية الحالية لـ Sigma bnb USD هي $ 2.08M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BNBUSD يبلغ 2.08M، مع إجمالي عرض 2082469.16442355. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.08M.