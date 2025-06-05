سعر Shido DEX (SHDX)
سعر Shido DEX (SHDX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.59K. يتم تحديث سعر SHDX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shido DEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Shido DEX خلال اليوم هو -4.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.12B
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خلال اليوم، كان سعر Shido DEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shido DEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shido DEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shido DEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.86%
|30 يوم
|$ 0
|+13.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shido DEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-4.86%
-4.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX.
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