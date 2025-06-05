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سعر Shido DEX (SHDX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.59K . يتم تحديث سعر SHDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shido DEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Shido DEX خلال اليوم هو -4.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.12B

أداء سعر Shido DEX (SHDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shido DEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shido DEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shido DEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shido DEX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.86% 30 يوم $ 0 +13.76% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shido DEX (SHDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shido DEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -4.86% تغير السعر (7 أيام) -4.42%

معلومات سوق Shido DEX (SHDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: