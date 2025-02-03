سعر Shibana (BANA)
سعر Shibana (BANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shibana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 244.34
- تغيير سعر Shibana خلال اليوم هو +2.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shibana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shibana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shibana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shibana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.67%
|30 يوم
|$ 0
|-21.53%
|60 يوم
|$ 0
|-20.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shibana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.26%
+2.67%
-2.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shibana is a community token. We embrace meme culture and the strong communities it builds in the Cryptosphere. We aim to attract more people to the Solana ecosystem and its many advantages. Shibana token holders will have benefits for an upcoming Meme token focused DEX on Solana. The Shibana token will have one major burn event of 300 billion tokens and a burn throughout 2022 of 120 billion tokens. Above all Shibana's roadmap will be augmented by community input.
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