سعر ShibaDoge (SHIBDOGE)
سعر ShibaDoge (SHIBDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.29M. يتم تحديث سعر SHIBDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShibaDoge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.67K
- تغيير سعر ShibaDoge خلال اليوم هو -4.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 113,362,969,700.65T
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خلال اليوم، كان سعر ShibaDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShibaDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShibaDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShibaDoge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.42%
|30 يوم
|$ 0
|-11.03%
|60 يوم
|$ 0
|-5.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ShibaDoge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
-4.42%
-19.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first community driven token created by Shiba & Dogecoin whales coming together for the greater good of both communities
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