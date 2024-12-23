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سعر Santiment Network (SAN) المباشر لليوم هو USD 0.110507 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.08M . يتم تحديث سعر SAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Santiment Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 195.92 - تغيير سعر Santiment Network خلال اليوم هو -1.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 64.05M

أداء سعر Santiment Network (SAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Santiment Network مقابل USD هو $ -0.0021261768886445 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Santiment Network مقابل USD هو $ -0.0026112583 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Santiment Network مقابل USD هو $ +0.0266240978 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Santiment Network مقابل USD هو $ +0.02130279350858184 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0021261768886445 -1.88% 30 يوم $ -0.0026112583 -2.36% 60 يوم $ +0.0266240978 +24.09% 90 يوم $ +0.02130279350858184 +23.88%

تحليل سعر Santiment Network (SAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Santiment Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.109651$ 0.109651 $ 0.109651 24 ساعة مرتفع $ 0.113273$ 0.113273 $ 0.113273 عالية طوال الوقت $ 7.94$ 7.94 $ 7.94 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -1.88% تغير السعر (7 أيام) -17.97%

معلومات سوق Santiment Network (SAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: