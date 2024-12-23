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سعر SANTA HAT (SANTAHAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 815.25K . يتم تحديث سعر SANTAHAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SANTA HAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 422.76K - تغيير سعر SANTA HAT خلال اليوم هو -7.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M

أداء سعر SANTA HAT (SANTAHAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SANTA HAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SANTA HAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SANTA HAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SANTA HAT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.63% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SANTA HAT (SANTAHAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SANTA HAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01402674$ 0.01402674 $ 0.01402674 تغير السعر (1 ساعة) +0.98% تغير السعر (1يوم) -7.63% تغير السعر (7 أيام) -30.42%

معلومات سوق SANTA HAT (SANTAHAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: