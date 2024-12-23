سعر SANTA HAT (SANTAHAT)
سعر SANTA HAT (SANTAHAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 815.25K. يتم تحديث سعر SANTAHAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SANTA HAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 422.76K
- تغيير سعر SANTA HAT خلال اليوم هو -7.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.80M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SANTAHAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SANTAHAT.
خلال اليوم، كان سعر SANTA HAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SANTA HAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SANTA HAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SANTA HAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SANTA HAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.98%
-7.63%
-30.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SANTAHAT is a memecoin that celebrates the iconic Santahat from RuneScape, a beloved item that has stood the test of time as a symbol of nostalgia, status, and festivity. For years, the Santahat has been a cherished artifact within Gielinor’s vibrant, pixelated world, embodying the magic and camaraderie that unite the RuneScape community. This memecoin seeks to honor the legacy of the Santahat, diving into its rich history and cultural significance. Whether it was traded as a valuable item or worn proudly during holiday events, the Santahat has become synonymous with joy and shared memories among players. With humor and creativity at its core, SANTAHAT brings fresh perspectives to the meme universe. It bridges the gap between the virtual world of RuneScape and the broader digital culture, offering a playful yet meaningful tribute to the magic of Gielinor. SANTAHAT is more than just a memecoin; it’s a celebration of the game’s enduring influence and a testament to the creativity of its players. By blending nostalgia with modern meme culture, SANTAHAT aims to captivate fans both old and new, reminding everyone of the joy and wonder found in RuneScape’s festive spirit.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SANTAHAT إلى AUD
A$--
|1 SANTAHAT إلى GBP
￡--
|1 SANTAHAT إلى EUR
€--
|1 SANTAHAT إلى USD
$--
|1 SANTAHAT إلى MYR
RM--
|1 SANTAHAT إلى TRY
₺--
|1 SANTAHAT إلى JPY
¥--
|1 SANTAHAT إلى RUB
₽--
|1 SANTAHAT إلى INR
₹--
|1 SANTAHAT إلى IDR
Rp--
|1 SANTAHAT إلى PHP
₱--
|1 SANTAHAT إلى EGP
￡E.--
|1 SANTAHAT إلى BRL
R$--
|1 SANTAHAT إلى CAD
C$--
|1 SANTAHAT إلى BDT
৳--
|1 SANTAHAT إلى NGN
₦--
|1 SANTAHAT إلى UAH
₴--
|1 SANTAHAT إلى VES
Bs--
|1 SANTAHAT إلى PKR
Rs--
|1 SANTAHAT إلى KZT
₸--
|1 SANTAHAT إلى THB
฿--
|1 SANTAHAT إلى TWD
NT$--
|1 SANTAHAT إلى CHF
Fr--
|1 SANTAHAT إلى HKD
HK$--
|1 SANTAHAT إلى MAD
.د.م--