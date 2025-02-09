سعر Sandy Codex (SANDY)
سعر Sandy Codex (SANDY) المباشر لليوم هو USD 0.00352913. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.94M. يتم تحديث سعر SANDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sandy Codex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 258.43K
- تغيير سعر Sandy Codex خلال اليوم هو -2.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 831.74M
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خلال اليوم، كان سعر Sandy Codex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sandy Codex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sandy Codex مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sandy Codex مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sandy Codex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.79%
-2.62%
+33.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.
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