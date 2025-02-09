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سعر Sandy Codex (SANDY) المباشر لليوم هو USD 0.00352913 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.94M . يتم تحديث سعر SANDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sandy Codex الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 258.43K - تغيير سعر Sandy Codex خلال اليوم هو -2.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 831.74M

أداء سعر Sandy Codex (SANDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sandy Codex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sandy Codex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sandy Codex مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sandy Codex مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sandy Codex (SANDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sandy Codex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00348351$ 0.00348351 $ 0.00348351 24 ساعة مرتفع $ 0.00385425$ 0.00385425 $ 0.00385425 عالية طوال الوقت $ 0.01349582$ 0.01349582 $ 0.01349582 تغير السعر (1 ساعة) -0.79% تغير السعر (1يوم) -2.62% تغير السعر (7 أيام) +33.25%

معلومات سوق Sandy Codex (SANDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: