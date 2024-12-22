سعر Sandclock (QUARTZ)
سعر Sandclock (QUARTZ) المباشر لليوم هو USD 0.113273. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 830.60K. يتم تحديث سعر QUARTZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sandclock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 152.74
- تغيير سعر Sandclock خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.33M
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خلال اليوم، كان سعر Sandclock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sandclock مقابل USD هو $ +0.0021319451 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sandclock مقابل USD هو $ -0.0031074295 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sandclock مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0021319451
|+1.88%
|60 يوم
|$ -0.0031074295
|-2.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sandclock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on.
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