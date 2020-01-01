توكنوميكس Sandclock (QUARTZ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sandclock (QUARTZ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sandclock (QUARTZ) Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on. الموقع الرسمي: https://sandclock.org الوثيقة البيضاء: https://docs.sandclock.org/current/ اشتر QUARTZ الآن!

توكنوميكس Sandclock (QUARTZ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sandclock (QUARTZ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 657.37K $ 657.37K $ 657.37K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.96M $ 8.96M $ 8.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 25.83 $ 25.83 $ 25.83 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.089126 $ 0.089126 $ 0.089126 السعر الحالي: $ 0.089649 $ 0.089649 $ 0.089649 معرفة المزيد عن سعر Sandclock (QUARTZ)

توكنوميكس Sandclock (QUARTZ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sandclock (QUARTZ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن QUARTZ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن QUARTZ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس QUARTZ، استكشف السعر المباشر لتوكن QUARTZ!

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