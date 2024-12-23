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سعر Salvium (SAL) المباشر لليوم هو USD 0.123399 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.72M . يتم تحديث سعر SAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Salvium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.76K - تغيير سعر Salvium خلال اليوم هو -10.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 22.01M

أداء سعر Salvium (SAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Salvium مقابل USD هو $ -0.0138671056754579 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Salvium مقابل USD هو $ +0.0084525353 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Salvium مقابل USD هو $ +0.1547915451 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Salvium مقابل USD هو $ +0.03026132066457476 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0138671056754579 -10.10% 30 يوم $ +0.0084525353 +6.85% 60 يوم $ +0.1547915451 +125.44% 90 يوم $ +0.03026132066457476 +32.49%

تحليل سعر Salvium (SAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Salvium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.122802$ 0.122802 $ 0.122802 24 ساعة مرتفع $ 0.140035$ 0.140035 $ 0.140035 عالية طوال الوقت $ 0.417537$ 0.417537 $ 0.417537 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) -10.10% تغير السعر (7 أيام) -8.31%

معلومات سوق Salvium (SAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: