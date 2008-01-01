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أعلى تقنية البلوك تشين للخصوصية التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع تقنية البلوك تشين للخصوصية. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09096
-0.39%
-4.24%
-9.40%
$ 3.54B
$ 2.59M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08242
-0.07%
+3.95%
-6.64%
$ 639.18M
$ 11.94M
3
Humanity
Humanity
H
$ 0.11696
-0.39%
-15.00%
+27.97%
$ 325.50M
$ 7.35M
4
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1975
+0.15%
+0.15%
+1.18%
$ 214.86M
$ 421.87K
5
STRK
STRK
STRK
$ 0.02313
-0.64%
-1.28%
+0.74%
$ 146.87M
$ 6.62M
6
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.592
+0.28%
+5.54%
+0.48%
$ 129.61M
$ 89.48K
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007706
0.00%
+2.36%
+3.81%
$ 76.40M
$ 14.99M
8
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.03974
-0.03%
+0.28%
+2.67%
$ 51.05M
$ 1.52M
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003291
-0.06%
-6.72%
-2.49%
$ 41.49M
$ 23.63M
10
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005307
-0.11%
-0.66%
-2.19%
$ 41.28M
$ 10.09M
11
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01175
+0.26%
+0.09%
-7.90%
$ 33.89M
$ 5.10M
12
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06749
-1.13%
-5.46%
+4.50%
$ 33.55M
$ 1.02M
13
COTI
COTI
COTI
$ 0.009784
+0.36%
-2.42%
-0.51%
$ 28.36M
$ 7.62M
14
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01564
+0.32%
+1.69%
-0.82%
$ 18.60M
$ 4.49M
15
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2008
-0.64%
-0.35%
-13.31%
$ 16.75M
$ 269.02K
16
Verus
Verus
VRSC
$ 0.198055
0.00%
+0.16%
-13.60%
$ 15.98M
$ 1.04K
17
Octra
Octra
OCT
$ 0.02111742
+0.81%
+0.03%
+0.84%
$ 13.20M
$ 12.57K
18
Telos
Telos
TLOS
$ 0.023746
+1.83%
-6.17%
-0.88%
$ 10.70M
$ 4.46M
19
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.052731
+0.06%
-0.00%
-0.83%
$ 10.49M
$ 1.35M
20
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02755
-0.82%
+2.67%
-7.95%
$ 9.49M
$ 2.22M
21
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011594
+0.68%
+0.49%
+2.93%
$ 9.07M
$ 7.21M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.0613
-0.03%
-0.07%
-3.24%
$ 7.22M
$ 236.11K
23
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.3931
+0.15%
-2.99%
-4.45%
$ 4.31M
$ 134.89K
24
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.010869
-1.10%
+30.71%
+15.80%
$ 2.90M
$ 8.12M
25
Memento
Memento
DEXTF
$ 0.01929125
-0.53%
+0.01%
-2.07%
$ 1.55M
$ 39.90K
26
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.006906
-0.68%
0.00%
-15.11%
$ 1.05M
$ 76.76K
27
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.138
0.00%
0.00%
-28.13%
$ 753.39K
$ 51.52K
28
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.0387759
+0.28%
+0.08%
+0.34%
$ 360.26K
$ 152.28K
29
Dero
Dero
DERO
$ 0.01595066
+0.85%
-0.11%
-11.46%
$ 202.21K
$ 9.83K
30
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
31
XGR
XGR
XGR
$ 0.00012968
-0.32%
-0.00%
+0.70%
$ 11.74K
$ 1.39K
32
XTM
XTM
XTM
$ 0.00032
+0.31%
+6.31%
-14.21%
--
$ 7.26M
33
Iron Fish
Iron Fish
IRON
$ 0.07869
+0.38%
+0.14%
-4.86%
--
$ 726.70K
34
SAL
SAL
SAL
$ 0.00543
0.00%
-2.34%
+12.42%
--
$ 205.75K
35
Midnight
Midnight
NIGHT
$ 0.0172
+0.35%
-0.92%
-2.16%
--
$ 4.21M
36
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005316
-0.04%
+0.04%
+0.21%
--
$ 14.55M
37
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.866
-0.39%
-0.13%
-2.44%
--
$ 10.23K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة تقنية البلوك تشين للخصوصية ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
تقنية البلوك تشين للخصوصية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 37 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $5.42B.
ما هو التوكن تقنية البلوك تشين للخصوصية الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين تقنية البلوك تشين للخصوصية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر AZERO أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 30.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة تقنية البلوك تشين للخصوصية الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 37 تقنية البلوك تشين للخصوصية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة تقنية البلوك تشين للخصوصية الشائعة CC, BDX, H. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة تقنية البلوك تشين للخصوصية ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة تقنية البلوك تشين للخصوصية حوالي $5.42B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع تقنية البلوك تشين للخصوصية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.